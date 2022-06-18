Военное обозрение

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Польская пресса сочла недостаточной помощь Европы Украине

Польская пресса сочла недостаточной помощь Европы Украине

В последнее время СМИ проамериканской коалиции все чаще обсуждают тему о недостаточной поддержке Украины, нехватке сил у Киева и затягивании процесса «освобождения» украинской территории.

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