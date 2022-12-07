Ванилла SU

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Лень — двигатель прогресса

Лень — двигатель прогресса

﻿﻿Лень — греховное удовольствие для большинства из нас, но как далеко вы можете зайти в своем «энергосбережении»? Какими бы ни были причины, некоторые люди просто доводят лень до следующего уровня безумия, мешая всем остальным.

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