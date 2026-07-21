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Слот и Нидерланды не могут договориться о сроке контракта. KNVB хочет, чтобы Арне возглавлял сборную на ЧМ-2030, экс-тренер «Ливерпуля» настаивает на двухлетнем соглашении

Арне Слот и сборная Нидерландов не могут договориться по условиям контракта. Ранее сообщалось , что бывший главный тренер « Ливерпуля » является одним из главных кандидатов на замену Роналду Куману в национальной команде.

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