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Царьград

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"Мы точно видим, что Россия собирается делать": Стубб раскрыл, нападёт ли Путин на Европу

"Мы точно видим, что Россия собирается делать": Стубб раскрыл, нападёт ли Путин на Европу

Президент Финляндии Александр Стубб заявил о реальных намерениях России в отношении Европы. Он призвал отличать обсуждение сценариев от реальной угрозы, попросив "всех быть немного более финнами" в этом вопросе.

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