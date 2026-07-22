Михаил Литвинов подвел итоги работы трех территориальных органов МВД России Дальневосточного федерального округа за первое полугодие 2026 года

Начальник БСТМ МВД России генерал-лейтенант Михаил Литвинов принял участие в заседаниях коллегий по подведению итогов оперативно-служебной деятельности за первое полугодие 2026 года в управлениях МВД России по Хабаровскому и Приморскому краям, а также по Магаданской области.