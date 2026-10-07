Русская весна
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Русская весна

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Трамп: На ближайшее время запланирован телефонный разговор с Путиным (ВИДЕО)

Трамп: На ближайшее время запланирован телефонный разговор с Путиным (ВИДЕО)

Трамп: На ближайшее время запланирован телефонный разговор с Путиным. Репортёр: Вы общались с Путиным про эпидемию [чумы] в России? Трамп: У нас запланирован разговор с Путиным на ближайшее время.

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