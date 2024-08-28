Врач Байрамова рассказала, для чего на самом деле организму нужен витамин С

Все слышали об аскорбиновой кислоте. Она входит в состав витаминно-минеральных комплексов, а доктора советуют принимать ее и отдельно при высокой вероятности заразиться вирусными или микробными заболеваниями.
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