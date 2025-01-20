Арт и факт: на выставке Франциско Инфанте искусство и природа едины

Более 400 работ, многие из которых — фотографии и фотоколлажи (впрочем, необычные), заняли самое большое выставочное пространство Третьяковской галереи, превратив его в тотальную инсталляцию: шестидесятилетнее размышление о тайнах природы, связи естественного и рукотворного.