Арт и факт: на выставке Франциско Инфанте искусство и природа едины

Более 400 работ, многие из которых — фотографии и фотоколлажи (впрочем, необычные), заняли самое большое выставочное пространство Третьяковской галереи, превратив его в тотальную инсталляцию: шестидесятилетнее размышление о тайнах природы, связи естественного и рукотворного.
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