Ночью БПЛА атаковали Измаил и Черноморск Одесской области. Под удар вновь попала портовая инфраструктура.
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Ночью БПЛА атаковали Измаил и Черноморск Одесской области. Под удар вновь попала портовая инфраструктура.
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