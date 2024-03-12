🔔🔔🔔 Сегодня в программе Сергея Веселовского «Политотдел» на телеканале «Крым 24» — психолог, маркетолог и публицист Мина Распопова-Хачатрян Если вооруженный враг не сдаётся - его уничтожают.
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🔔🔔🔔 Сегодня в программе Сергея Веселовского «Политотдел» на телеканале «Крым 24» — психолог, маркетолог и публицист Мина Распопова-Хачатрян Если вооруженный враг не сдаётся - его уничтожают.