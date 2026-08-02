ВС РФ ударили по портам в Одессе и Николаеве

Вооруженные силы России в ночь на 2 августа нанесли удары по портовой инфраструктуре Украины. Поражены резервуары с топливом в Одессе, морской буксир в Николаеве и сухогруз с военным грузом в Черном море.
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