Официальный представитель МИД России Мария Захарова осадила премьера Латвии после его угроз. Она рассказала, кто по-настоящему разрушает Европу: "Включите ему телевизор".
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