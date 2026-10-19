В большой политике необязательно добиться полного поражения противника. Иногда достаточно дождаться момента, когда его союзники перестанут преследовать общую цель.
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