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Венгерский аналитик Кохан призвал Запад помириться с Россией

Западу следует открыть новую главу в отношениях с Россией и отказаться от диалога с позиции силы. Европа заканчивается не в Восточной Польше, а у берегов Японского моря, говорится статье венгерского аналитика Матьяша Кохана изданию Ungarn Heute.

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