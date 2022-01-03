Венгерский аналитик Кохан призвал Запад помириться с Россией

Западу следует открыть новую главу в отношениях с Россией и отказаться от диалога с позиции силы. Европа заканчивается не в Восточной Польше, а у берегов Японского моря, говорится статье венгерского аналитика Матьяша Кохана изданию Ungarn Heute.
Западу следует открыть новую главу в отношениях с Россией и отказаться от диалога с позиции силы. Европа заканчивается не в Восточной Польше, а у берегов Японского моря, говорится статье венгерского аналитика Матьяша Кохана изданию Ungarn Heute.
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