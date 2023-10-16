В Москве разработан проект по благоустройству Реадовского парка

Правительство региона обещает соблюсти баланс между функциональностью и благоустройством Советник губернатора региона Карина Бронникова сообщила в своем Telegram-канале о том, что на встрече с руководителем ДОМ.
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