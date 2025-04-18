Япония отдала Украине $3 млрд доходов от российских активов

Министерство финансов Украины на своём сайте сообщило, что Киев получит от Токио около $3 млрд по программе экстренного кредитования ERA (Extraordinary Revenue Acceleration) за счёт доходов от замороженных активов РФ.
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