Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Япония отдала Украине $3 млрд доходов от российских активов

Япония отдала Украине $3 млрд доходов от российских активов

Министерство финансов Украины на своём сайте сообщило, что Киев получит от Токио около $3 млрд по программе экстренного кредитования ERA (Extraordinary Revenue Acceleration) за счёт доходов от замороженных активов РФ.

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