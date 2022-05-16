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Крис Пол: «Мы вернемся в следующем сезоне. Я не завершаю карьеру»

Разыгрывающий «Санз» Крис Пол после разгрома от «Мэверикс» (90:123, 3-4) в седьмом матче серии плей-офф пообещал, что команда предпримет новую попытку выиграть титул в сезоне-22/23.

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