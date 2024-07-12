Китай впервые открыто выступил против НАТО: Прикрываясь благими целями вы разжигаете войны по всему миру

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Комментарии
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Христос Второй
Китай взял в долг у ФРС почти двадцать триллионов долларов США....он зависит от США....и все его заявления это дутый пузырь....это надо понимать.... ФРС и США это практически одно и тоже ....
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1 час.
Христос Второй
У Китая своя политика ,  он сам по себе....К США он не имеет территориальных притязаний, а у России он желает отобрать Дальний Восток и Сибирь....
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1 час.
Христос Второй
И Китай будет ждать, Когда США и Россия начнут ядерную войну против друга друга, а потом набросится на ослабевшую Россию....
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1 час.

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