Китай впервые открыто выступил против НАТО: Прикрываясь благими целями вы разжигаете войны по всему миру

Христос Второй Китай взял в долг у ФРС почти двадцать триллионов долларов США....он зависит от США....и все его заявления это дутый пузырь....это надо понимать.... ФРС и США это практически одно и тоже ....

Христос Второй У Китая своя политика , он сам по себе....К США он не имеет территориальных притязаний, а у России он желает отобрать Дальний Восток и Сибирь....