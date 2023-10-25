Финская полиция нашла якорь рядом с поврежденным газопроводом

Финская полиция нашла корабельный якорь рядом с местом повреждения газопровода Balticconnector. Представитель МВД страны Ристо Лохи заявил, что участие российского корабля не является основной версией следствия.
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