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В Трампа стреляли. Видео. Что уже известно о "стрелке"

В Трампа стреляли. Видео. Что уже известно о "стрелке"

Если честно, я сначала подумал, что стреляли из травмата или пневматики - настолько негромки были хлопки и незначительны повреждения при попадании в голову экс-президента.

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Комментарии
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A
Air
Еврейские сионисты, массоны (Рокфеллеры, Морганы, Ротшильды,Шиффы, Варбурги...) решили убрать Трампа, так как став президентом Трамп начнет переговоры с Россией о мире и прекратит поставлять террористам- хохложидам, оружие на дуркаину! Россия полностью освободит эту историческую часть России и будет полностью контролировать свою территорию! Еврейскую мафию массоно-сионистов никак это не устраивает, так как они перестанут получать выгоду от продажи оружия, и лишаться главного источника финансирования -дуркаины!
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9 час.
ГМ
Геннадий Малахов
Вот такая жидовская дерьмократия! Всё чаще убеждаешься что евреи тянут мир к третьей мировой...долг америкоССне погасить ни при каких условиях невозможно, вот и творят всякое мракобесие. Пора брать морганов и всю эту шайку пока не поздно!!!
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8 час.
Александр Юхновец
Даже прострелить слабо было, да просто попугали старого…
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8 час.

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