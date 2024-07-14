В Трампа стреляли. Видео. Что уже известно о "стрелке"

A Air Еврейские сионисты, массоны (Рокфеллеры, Морганы, Ротшильды,Шиффы, Варбурги...) решили убрать Трампа, так как став президентом Трамп начнет переговоры с Россией о мире и прекратит поставлять террористам- хохложидам, оружие на дуркаину! Россия полностью освободит эту историческую часть России и будет полностью контролировать свою территорию! Еврейскую мафию массоно-сионистов никак это не устраивает, так как они перестанут получать выгоду от продажи оружия, и лишаться главного источника финансирования -дуркаины!

ГМ Геннадий Малахов Вот такая жидовская дерьмократия! Всё чаще убеждаешься что евреи тянут мир к третьей мировой...долг америкоССне погасить ни при каких условиях невозможно, вот и творят всякое мракобесие. Пора брать морганов и всю эту шайку пока не поздно!!!