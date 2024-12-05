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Железнодорожные грузоперевозки - падение продолжается, и это явно не предел

Железнодорожные грузоперевозки - падение продолжается, и это явно не предел

По данным РЖД, легко отслеживается динамика перевозки грузов, за каждым сырьём стоит та или иная компания, поэтому на основе показателей можно сделать вывод об успешности сектора (конечно, необходима ещё цена сырья, и не все используют только ЖД для транспортировки).

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