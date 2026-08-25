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«Газпром Арена» заявила о невозможности концерта Канье Уэста

«Газпром Арена» заявила о невозможности концерта Канье Уэста

Представители «Газпром Арены» заявили, что провести концерт без подписанного договора невозможно. Организатор выступлений Канье Уэста якобы начал рекламную кампанию и продажу билетов без необходимых документов.

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