«Газпром Арена» заявила о невозможности концерта Канье Уэста

Представители «Газпром Арены» заявили, что провести концерт без подписанного договора невозможно. Организатор выступлений Канье Уэста якобы начал рекламную кампанию и продажу билетов без необходимых документов.
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