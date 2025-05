Моддер облегчил Expedition 33, EA отменила шутер по Titanfall, геймплей La Quimera…Авторы Wuchang: Fallen Feathers назвали дату релиза игры, пользователь Caites создал мод Easier or Harder Dodge and Parry для Clair Obscur: Expedition 33, лидером чарта Steam на неделе с 22-го по 29 апреля стала The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, PlatinumGames сделает больший упор на игры-сервисы, Electronic Arts уволила от 300 до 400 сотрудников в рамках недавней реструктуризации, Far Cry 4 на PlayStation 5 получила поддержку 60 fps, в Сети продолжают появляться свежие записи геймплея источник#Dodge #Electronic_Arts.