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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Моддер облегчил Expedition 33, EA отменила шутер по Titanfall, геймплей La Quimera…

Моддер облегчил Expedition 33, EA отменила шутер по Titanfall, геймплей La Quimera…

Моддер облегчил Expedition 33, EA отменила шутер по Titanfall, геймплей La Quimera…Авторы Wuchang: Fallen Feathers назвали дату релиза игры, пользователь Caites создал мод Easier or Harder Dodge and Parry для Clair Obscur: Expedition 33, лидером чарта Steam на неделе с 22-го по 29 апреля стала The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, PlatinumGames сделает больший упор на игры-сервисы, Electronic Arts уволила от 300 до 400 сотрудников в рамках недавней реструктуризации, Far Cry 4 на PlayStation 5 получила поддержку 60 fps, в Сети продолжают появляться свежие записи геймплея источник#Dodge #Electronic_Arts.

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