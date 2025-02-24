Alibaba инвестирует в ИИ $52 млрд

Китайская компания Alibaba в течение трех лет намерена инвестировать в создание облачных платформ и инфраструктуры искусственного интеллекта 380 млрд юаней (около $52 млрд), заявил генеральный директор У Юнмин.
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