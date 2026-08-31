Это просто жираф на самокате. Дальше — больше

Иногда реальность подкидывает такие сюжеты, которые не укладываются в голове с первого раза. Перед вами подборка изображений, где логика отдыхает, а воображение работает на полную мощность.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АС Эпоха, которая не...
- Уныние в отключке...
- ГТ Каким был молодой...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым