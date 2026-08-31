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Шняги.Нет

3 подписчика

Это просто жираф на самокате. Дальше — больше

Это просто жираф на самокате. Дальше — больше

Иногда реальность подкидывает такие сюжеты, которые не укладываются в голове с первого раза. Перед вами подборка изображений, где логика отдыхает, а воображение работает на полную мощность.

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