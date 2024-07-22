Секреты русской кухни: солим и маринуем огурцы необычными способами

Тархун, горчица и крыжовник: какие еще компоненты добавляют настоящие хозяйки, чтобы соленые и маринованные огурцы были вкуснее? Пришло время делать заготовки на зиму, и многие, не имеющие дома особых рецептов, передающихся из поколения в поколение, начали "гуглить" различные способы маринования огурцов.