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Яшүсмер, дәрес хәзерләргә кушкан өчен, үги анасын пычак кадап үтергән

Яшүсмер, дәрес хәзерләргә кушкан өчен, үги анасын пычак кадап үтергән

Красноярск краенда яшүсмер рәхимсез рәвештә үзенең опекунын үтергән. Бу хакта Россия Тикшерү комитетының Хакасия төбәге һәм Республикасы буенча Баш Тикшерү идарәсендә хәбәр иттеләр, дип яза «KAZANFIRST» басмасы.

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