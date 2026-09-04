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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Владислав Третьяк: «ЦСКА всегда ставил задачу – выиграть кубок. Второго места не хотим. Я сказал команде, что у вас все есть – прекрасный тренер, хорошие игроки»

Президент Федерации хоккея России и член наблюдательного совета ЦСКА Владислав Третьяк поделился ожиданиями от выступления команды в предстоящем сезоне КХЛ .

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