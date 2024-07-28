🔥В Евпатории вторые сутки тушат пожар на мусорном полигоне На месте работают сотрудники МЧС и коммунальщики.
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🔥В Евпатории вторые сутки тушат пожар на мусорном полигоне На месте работают сотрудники МЧС и коммунальщики.