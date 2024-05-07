Эксперты рассказали, во сколько красноярцам обойдется бассейн на даче

Лето всё ближе, но едва ли в Красноярске разрешат купаться на пляжах Енисея. Если для вас купание — неотъемлемая часть отдыха, а постоянно платить за походы в оборудованные парки не вариант, можно задуматься о появлении собственного бассейна на даче.