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Пронедра

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«Единая Россия» потребовала смягчить учет домашней птицы

«Единая Россия» потребовала смягчить учет домашней птицы

«Единая Россия» предложила вывести домашнюю птицу для личных нужд из-под обязательного учета. Что изменится для граждан и фермеров.

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