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Индолог Шаумян: Моди выбрал «Тирукурал» для Путина из-за мудрости книги

Индолог Шаумян: Моди выбрал «Тирукурал» для Путина из-за мудрости книги

Востоковед, индолог, кандидат исторических наук, руководитель Центра индийских исследований Института востоковедения РАН Татьяна Шаумян рассказала, почему премьер Индии Нарендра Моди мог выбрать книгу «Тирукурал» в качестве подарка президенту России Владимиру Путину.

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