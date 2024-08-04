И ещё о первой мировой войне

Этот пост был опубликован 10 лет тому назад. Тогда я выложила выступление В. Путина на открытии памятника воинам первой мировой и получила вот такие комментарии:Номер раз: Вот меня ну очень сильно удивляет, что вы так сильно желаете "победы по праву" (хоть и задним числом) в бойне, организованной банкирским кагалом и известной под именем 1МВ.