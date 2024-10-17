Школы Удмуртии начали сотрудничать с вузами Росгвардии

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске подписали соглашение о сотрудничестве между тремя военными вузами Росгвардии, региональным движением «Юнгвардия» и семью школами республики, имеющими в своём составе классы движения «Гвардейская смена».
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