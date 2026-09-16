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Царьград

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СК России сообщил о женщине, погибшей от медведя в Красноярском крае

СК России сообщил о женщине, погибшей от медведя в Красноярском крае

В Ермаковском муниципальном округе медведь атаковал женщину возле ее дома. Главным следственным управлением Следственного комитета России в Красноярском крае и Хакасии установлено, что нападение произошло через открытое окно.

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