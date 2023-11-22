«Заберите хоть кто-нибудь»: Батрутдинов отчаялся найти себе невесту

«Заберите хоть кто-нибудь»: Батрутдинов отчаялся найти себе невестуТимур БатрутдиновКомик Тимур Батрутдинов и певица Ольга Серябкина на «Шоу Воли» обсудили личную жизнь юмориста, который до сих пор не нашел себе невесту.