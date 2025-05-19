Переговоры между Москвой и Киевом начнутся незамедлительно — Трамп

Переговоры между Москвой и Киевом начнутся незамедлительно, заявил глава администрации США Дональд Трамп европейским лидерам после нынешнего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, о чем 19 мая сообщил на своей странице в социальной сети Truth Social.