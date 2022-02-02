Вся.рф

155 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Снегина
    жуть какая то. дикостьРоссийского милли...
  • ВлаДимир
    Срочно переведите статью и на первую полосу New-York Times!Жители котельничс...
  • валерий лисицын
    Англичанам в каждой луже наши подлодки мерещатся. Дёрнули их видите ли за верёвку. Это мог быть кто угодно.  Там в во...Российская подлод...

В Шубино-Ганино не будут возводить мусоросортировочный комплекс

В Шубино-Ганино не будут возводить мусоросортировочный комплекс

Об этом заявил 1 февраля на пресс-конференции министр строительства, энергетики и ЖКХ Кировской области Игорь СелезнёвПо его словам, "мусорный" комплекс появится в 30 километрах от Кирова, но это точно произойдёт не в микрорайоне Шубино-Ганино.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх