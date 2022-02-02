В Шубино-Ганино не будут возводить мусоросортировочный комплекс

Об этом заявил 1 февраля на пресс-конференции министр строительства, энергетики и ЖКХ Кировской области Игорь СелезнёвПо его словам, "мусорный" комплекс появится в 30 километрах от Кирова, но это точно произойдёт не в микрорайоне Шубино-Ганино.