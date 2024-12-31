Хуситы заявили об успешной атаке на авианосец США "Гарри Трумэн"

Йеменские хуситы атаковали авианосец ВМС США "Гарри Трумэн". Как сообщил представитель движения "Ансар Аллах" Яхья Сариа, удар с помощью крылатых ракет и БПЛА был нанесен, чтобы сорвать готовящуюся воздушную атаку американских сил.
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