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В МИД заявили, что провокации против военных в Приднестровье Москва сочтет нападением на Россию

В МИД заявили, что провокации против военных в Приднестровье Москва сочтет нападением на Россию

Ранее Зеленский предложил миротворцам РФ покинуть регионДиректор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук в беседе с ТАСС сообщил, что Москва будет считать провокации против своих миротворцев в Приднестровье нападением на Россию.

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