На Урал идет настоящая летняя жара

На этой неделе в Свердловскую область придет настоящая летняя погода, сухая и теплая. Как сообщает Уральский Гидрометцентр, сегодня днем в Екатеринбурге будет от +17 до +22 градусов, потом температура поднимется еще выше.
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