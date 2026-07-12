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Альварес забил в плей-офф 4 из 5 своих голов на ЧМ – делит с Марадоной 2-е место в истории Аргентины. Только у Месси больше (7)

Форвард сборной Аргентины Хулиан Альварес забил в матче 1/4 финала ЧМ-2026 против Швейцарии (3:1).  Это был первый гол 26-летнего нападающего на текущем турнире и 5-й – на ЧМ в целом.

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