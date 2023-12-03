Праздник 4 декабря Введение во храм Пресвятой Богородицы богат на народные приметы и обряды Анна ЧернышоваВ этот зимний понедельник, 4 декабря 2023 года, у прихожан РПЦ отмечается торжество в честь «Введение во храм Пресвятой Богородицы».