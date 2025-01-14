📹🏮Свежий объективный контроль нанесения удара оперативно-тактической квазибаллистической ракетой 9М723-1 комплекса "Искандер-М" по крупному сосредоточению техники и пехоты 78-го ОДШП ВСУ под н.
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📹🏮Свежий объективный контроль нанесения удара оперативно-тактической квазибаллистической ракетой 9М723-1 комплекса "Искандер-М" по крупному сосредоточению техники и пехоты 78-го ОДШП ВСУ под н.