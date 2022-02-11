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В FIS рассмотрят инцидент с Непряевой на финише индивидуальной гонки на ОИ

В FIS рассмотрят инцидент с Непряевой на финише индивидуальной гонки на ОИ

Международная федерация лыжного спорта (FIS) проведёт своё расследование инцидента с участием российской лыжницы Натальи Непряевой в 10-километровой индивидуальной гонке с раздельным стартом классическим стилем на Олимпийских играх в Пекине.

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