В Тамбовской области на 6,3% сократилось производство молока

В первом полугодии 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в сельскохозяйственных организациях Тамбовской области увеличилось производства яиц и сократилось производства мяса и молока.
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