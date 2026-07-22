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Новости Тамбова

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В Тамбовской области на 6,3% сократилось производство молока

В Тамбовской области на 6,3% сократилось производство молока

В первом полугодии 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в сельскохозяйственных организациях Тамбовской области увеличилось производства яиц и сократилось производства мяса и молока.

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