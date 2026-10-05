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Антифашист

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Рубио: США могут закрыть посольство в Киеве

Рубио: США могут закрыть посольство в Киеве

Вашингтон допускает приостановку работы своего дипломатического представительства на Украине. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, отвечая на вопросы журналистов о предупреждениях российской стороны, касающихся безопасности иностранных дипломатов в украинской столице.

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