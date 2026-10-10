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Пронедра

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Изменения регуляции MECP2 могут объяснить часть случаев аутизма у мальчиков

Изменения регуляции MECP2 могут объяснить часть случаев аутизма у мальчиков

Небольшие изменения участков ДНК, управляющих работой гена MECP2, могут вносить вклад в некоторые случаи аутизма у мальчиков.

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