Таксиста, отказавшегося везти ветерана СВО без ноги, депортировали из России

В полиции сообщили, что на момент инцидента иностранный гражданин находился в РФ законно Таксиста-иностранца, который, по данным полиции, отказался выполнять заказ ветерана специальной военной операции в Подмосковье, выдворили из России и запретили ему въезд в страну до 2032 года.
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