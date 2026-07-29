Таксиста, отказавшегося везти ветерана СВО без ноги, депортировали из России

В полиции сообщили, что на момент инцидента иностранный гражданин находился в РФ законно Таксиста-иностранца, который, по данным полиции, отказался выполнять заказ ветерана специальной военной операции в Подмосковье, выдворили из России и запретили ему въезд в страну до 2032 года.