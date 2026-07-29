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Таксиста, отказавшегося везти ветерана СВО без ноги, депортировали из России

Таксиста, отказавшегося везти ветерана СВО без ноги, депортировали из России

В полиции сообщили, что на момент инцидента иностранный гражданин находился в РФ законно Таксиста-иностранца, который, по данным полиции, отказался выполнять заказ ветерана специальной военной операции в Подмосковье, выдворили из России и запретили ему въезд в страну до 2032 года.

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Комментарии
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y
yury
до 2032 года? А почему не навсегда? В РФ критическое положение с таксистами?
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1 м.