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«Барселона» уверена, что подпишет Месси. Форвард может больше не сыграть за «ПСЖ»

«Барселона» уверена, что подпишет Месси. Форвард может больше не сыграть за «ПСЖ»

Форвард был отстранен «ПСЖ» на две недели за несогласованное путешествие в Саудовскую Аравию. Клуб не будет продлевать с ним контракт, истекающий летом.

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